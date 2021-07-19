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Apple Watch擬採用初創公司新技術　支援血壓及血糖等檢測

科技 20:15 2021/07/19

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。有外媒指，Apple Watch將採用英國初創公司Rockley Photonics推出的新技術「腕上診所」（Clinic-on-the-Wrist），可長時間持續監測使用者血壓、血糖等數值。

蘋果（Apple）正持續拓展健康領域，繼早前傳Apple Watch 今年可能首度加入飲食追蹤功能。有外媒指，Apple Watch將採用英國初創公司Rockley Photonics推出的新技術「腕上診所」（Clinic-on-the-Wrist），可長時間持續監測使用者血壓、血糖等數值。

「腕上診所」採用感測器技術，使用者只需穿戴設備即可收集其數據，包括血壓、血糖等，還包括使用者核心體溫、身體水分、酒精及乳酸含量，甚至更多生理數據。此外，「腕上診所」可將這些數據傳回iPhone健康App，利用自己研發的機器學習演算法分析數據。

Rockley Photonics新研發的監測感測器採用紅外線光譜法（Infrared Spectrophotometers）相比市面上大多設備透過綠色 LED 監測心率等數據，可收集到更多生理數據，並增加穿戴式設備的功能性。Rockley Photonics首席執行官Andrew Rickman表示，這比智能手機中首創的觸摸屏或語音識別系統更具開創性，並將改變人們未來監測健康的方式。

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Apple和Rockley Photonics自2017年開始合作，在此期間，Apple估計已向Rockley Photonics承諾斥至少7000萬美元的研發資金。據報道，蘋果與Rockley合作的首要目標是研發葡萄糖追踪，而是次Apple極有可能將該公司研發的新技術採用在即將推出的Apple Watch上。

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責任編輯：張凱琳

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