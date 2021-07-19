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【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大

商業 18:49 2021/07/19

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分析師及業界均看好本港出口，尤其是醫療產品的出口需求大。（資料圖片）

本港5月份商品整體出口貨量及價格分別按年升17.7%及5.3%；商品整體進口貨量及價格分別按年升20.1%及4.7%。分析師及業界均看好本港出口，尤其是醫療產品的出口需求大。

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%

【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，不少內地產品經香港轉口，而外國對內地產品的需求仍然龐大，特別是疫情反覆的國家，如輸往印度的出口貨量升25%，料當中以醫療產品居多。此外，受惠在家工作，電子產品的出口需求亦大。

他預計，全年出口貨量有雙位數字增幅。「雖然下半年的基數效應將逐步消退，但相信仍可維持低雙位數增長。」

香港中華出入口商會榮譽會長莊成鑫表示，不少東南亞國家因疫情嚴重及政治不穩等因素停工，而內地疫情相對受控，各國改為進口內地產品，變相增加內地經香港出口的必需品，包括醫療產品。他又指，5至8月是紡織品生產旺季，相信紡織品的出口貨量亦大。

不過他透露，大部分業界最多只接未來2個月的訂單。「2個月是他們可控的範圍內，愈長遠的風險愈大，擔心變種病毒令外國再度封城，即使接了單亦出不到貨。」

【香港出口】4月出口貨量升19.7%　出口價格升4.2%

責任編輯：朱悅瀅

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