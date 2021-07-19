【拜登警告】財庫局列14項金融數據　「國安法以來香港金融市場生氣勃勃」

美國政府向在香港經營美國企業發出營商環境警告，提及港區國安法下，企業僱員面對被捕、數據安全風險。香港政府繼周六6度發聲明反駁後，財經事務及庫務局發表網誌，提出14項金融市場數據（見下圖），宣稱香港國際金融中心地位「堅如磐石」、「《香港國安法》於去年七月實施以來，香港金融市場生氣勃勃」。

財庫局整合銀行業、人民幣業務、證券業、資產及財富管理業和保險業數據，指出香港多項金融活動數據近一年間保持強勢，包括2020年4月至10月期間，港元多次觸發強方兌換保証，資金淨流入規模達500億美元，當中420億美元是7月1日（即港區國安法後）流入。全球排名首100間銀行中，有78間正在香港營運。

金發局李律仁：香港營商環境和地位沒受影響，可見【下一頁】

財庫局又指，國安法實施以來，滬深港通北向及南向日均成交額約1,110億人民幣及380億港元，較國安法實施前12個月增長97%及146%。

財庫局稱：

美國政府向在港經營的美國企業和個人發出所謂「商業警告」，既無視事實亦屬無事生非，空洞而荒謬的指控顯得蒼白無力，最終只會石沉大海，絕不會對香港作為國際金融中心的地位有絲毫損害。 真金不怕洪爐火，只要將這些實實在在的關鍵數據與美國政府的無理指控對比起來，大家就可以拆穿謊言，洞悉真相，了解到香港作為國際金融中心地位堅如磐石的實況。

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編輯：麥德銘

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