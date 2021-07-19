杜特爾特打錯算盤 選副總統仍失刑事豁免權

菲律賓總統杜特爾特任期將於明年屆滿，杜特爾特早前透露有意競選副總統一職，希望可繼續獲豁免起訴。但有菲律賓法律專家指，即使杜特爾特成為副總統也無法繼續保留刑事豁免權。

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菲律賓憲法規定總統任期為6年且不可連任，76歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）於2016年當選總統，因此將於明年卸任總統。杜特爾特任職達沃市長及上任總統以來，一直採取鐵腕手段打擊販毒行動，卸任後恐面臨國際刑事法庭的起訴。

杜特爾特曾經透露明年會退出政壇，但他日前一改口風，表示如果成為副總統能夠繼續獲得刑事豁免權，他明年會參選。

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杜特爾特上周六（17日）於邦板牙省（Pampanga）發表演説，他提到有反對者計劃在他明年結束任期後起訴他。

律師出身的杜特爾特更宣稱：

法律規定如果你是總統或副總統，就獲得豁免權。如果是這樣，我將競選副總統，並一直競選相同的職位。 （The law states that if you are president or vice president, you have immunity. If that is so, I will run as vice president, and keep running for the same position.）

菲律賓前議員兼律師埃斯庫德羅（Francis Chiz Escudero）表示，憲法明確規定總統可以獲豁免起訴，但無明文規定副總統可享同等權利。他表示菲律賓最高法院仍可作最終決定，但大多數法律學者都認為副總統不受此保護。

責任編輯：鄭錦玲