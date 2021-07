杜特爾特打錯算盤 選副總統仍失刑事豁免權

菲律賓總統杜特爾特任期將於明年屆滿,杜特爾特早前透露有意競選副總統一職,希望可繼續獲豁免起訴。但有菲律賓法律專家指,即使杜特爾特成為副總統也無法繼續保留刑事豁免權。

菲律賓憲法規定總統任期為6年且不可連任,76歲的杜特爾特(Rodrigo Duterte)於2016年當選總統,因此將於明年卸任總統。杜特爾特任職達沃市長及上任總統以來,一直採取鐵腕手段打擊販毒行動,卸任後恐面臨國際刑事法庭的起訴。

杜特爾特曾經透露明年會退出政壇,但他日前一改口風,表示如果成為副總統能夠繼續獲得刑事豁免權,他明年會參選。

杜特爾特上周六(17日)於邦板牙省(Pampanga)發表演説,他提到有反對者計劃在他明年結束任期後起訴他。

律師出身的杜特爾特更宣稱:

法律規定如果你是總統或副總統,就獲得豁免權。如果是這樣,我將競選副總統,並一直競選相同的職位。

(The law states that if you are president or vice president, you have immunity. If that is so, I will run as vice president, and keep running for the same position.)