Oppa危險過槍？北韓禁年輕人講南韓潮語

▲ 北韓官媒早前發表文章，禁止年輕人跟隨潮流說「Oppa」等南韓潮語。

北韓去年12月實施《排斥反動思想文化法》，禁止所有北韓人接觸外國文化。北韓官媒早前發表文章，警告年輕人若跟隨潮流說「Oppa」等南韓潮語、剪南韓流行髮型等，就會遭到嚴厲懲罰。北韓官媒形容南韓潮流文化是思想滲透，比持槍敵人更危險。

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北韓官媒《勞動新聞》周日（18日）報道表示，年輕人應講平壤標準語言，及遵循傳統生活方式。《勞動新聞》指年輕人在服裝、髮型、音樂及舞蹈，更應該保持可接受的生活方式。

報道指打著資本主義旗號的思想文化滲透，甚至比持槍敵人更危險。北韓認為新一代擁有良好思想意識及革命精神時，國家前途會變得光明，否則數十年社會制度及革命就會消失。

據悉，北韓近期加強打壓年輕人模仿南韓千禧一代的語言和習慣。北韓禁止年輕女性以「Oppa」來稱呼自己的男朋友或丈夫。據悉，北韓更警告如發現民眾跟隨南韓潮流，他們將面臨監禁甚至處決等懲罰。

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《紐約時報》（New York Times）報道，北韓領袖金正恩近期將南韓流行音樂，形容為荼毒青年的「惡性癌症腫瘤」（vicious cancer）。英媒更指任何北韓人如被發現藏有大量南韓、美國或日本影音，都將面臨死刑。即使只是曾經觀看，也需囚禁15年。

儘管風險極高，但仍有北韓不少人依然從事走私工作。有脫北者表示，觀看南韓錄影帶是促成他們脫北的其中一個原因。南韓大學教授Yang Moo-jin表示，金正恩在瑞士接受教育，十分清楚年輕人較易受南韓或西方流行文化影響，試圖透過在國內打擊外國文化。

責任編輯：李俊儀