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【A股布局】百億股票私募倉位創年內新低 基金連續五周減倉

股樓投資 08:03 2021/07/20

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內地報道，國內私募基金持續減倉，甚至是年內首次出現連續4周減倉情況，倉位指數更創出年內次低水平，而百億私募的倉位更屬年內新低。

【異動股】中移動公布5G設備採購中標名單 中興佔三成份額 全日升近5%，請按【見下頁

國內私募排排網組合大師的數據顯示，截至7月9日，股票私募整體倉位指數為80.10%，環比減倉0.04個百分點。據了解，這已經是股票私募倉位年內首次出現連續4周減倉，並且目前股票私募倉位指數僅高於年初時的倉位水平，創出年內次新低。

具體來看，超過8成的股票私募佔比為64.8%，20.2%的股票私募倉位介於5至8成之間，4.3%的股票私募倉位低於2成。環比來看，倉位超過5成的股票私募佔比略有下降。值得注意的是，百億私募倉位刷新年內新低！

【美股分析】華爾街分析師以史為鑒　料美股8月中旬跌至少一成，請按【見下頁

除了50億規模股票私募指數外，其餘規模的股票私募倉位指數均回歸到年初水平，百億私募單周減倉力度最大，百億私募倉位水平再次刷新年內新低。數據顯示，截至7月9日，百億股票私募整體倉位指數為84.4%，環比減倉1.32個百分點，已經連續第五周減倉，目前倉位水平再次刷新年內新低。具體來看，73.6%的百億股票私募倉位超過8成，17%的百億股票私募倉位介於5至8成之間，2.3%的百億股票私募倉位低於2成。環比來看，倉位超過8成的百億股票私募佔比下降較為明顯。

有些基金認為，美國聯儲局收水將是下半年的最大風險。同時，投資者也在觀望上半年業績，擔心若景氣度低於預期，意味下半年將有向下的風險。

 

 

【延伸閱讀】下半年部署：光大新鴻基預料  恒指下半年上試31000點   推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 美國聯儲局 私募基金 A股

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