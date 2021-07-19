為照顧年邁媽媽　孝順買家不惜付90萬辣稅買多一伙　605萬入市悅湖山莊同座單位

為照顧家人而在外區租樓的租客不少，也有人選擇直接買多個單位，讓老人家有更舒適安穩的生活。中原地產李燕群表示，悅湖山莊8座中層C室成交，實用面積592平方呎，三房間隔，自由市場叫價638萬元，經議價後，共減33萬元，至605萬元成交，折合實用呎價10,220元。

李燕群表示，買家為家庭客，本身已擁有自置物業，為了方便照顧年邁母親，故在同一座多購一伙自用。由於買家非首置身分，買樓需付樓價15%雙倍印花稅，涉約90.75萬元。原業主則於2012年在自由市場以255萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利350萬元，升值1.4倍。

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資料顯示，悅湖山莊位於屯門湖秀街2號，為居屋屋苑，樓齡約28年，自由市場呎價處於約1萬元水平，屋苑距離輕鐵屯門碼頭總站約5至7分鐘步程，另外步行數分鐘可達屯門客運碼頭，來往澳門及珠海等地。生活配套方面，屋苑自設購物商場悅湖商場，附近屋苑海翠花園及啓豐園亦設有商場及各式店舖，提供不同食肆及餐廳，住戶亦可步行數分鐘至兆禧苑的商場及街市。

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