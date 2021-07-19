【異動股】中移動公布5G設備採購中標名單 中興佔三成份額 全日升近5%

中移動（00941）公布，旗下700MHz的5G頻譜無線網絡集中採購中標名單。華為是第一中標候選人，中標份額約佔6成，而中興通訊（00763）中標份額達三成。另外，上海諾基亞貝爾、大唐移動及愛立信（中國）均入選名單。

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中興日內曾上試27.5元，創一年以來的高位，全日升4.7%，收報27元，成交610萬元。中移動全日升0.8%，收報48.45元，成交13.4億元。

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中移動早前計劃就5G網絡700MHz頻段，採購5G的700MHz宏基站，計劃採購約48.04萬站。而集團早前與中國廣播電視網絡有限公司簽訂「共建共享」合作框架，以一比一的比例，共同投資開發700MHz頻段的5G網絡。

中興目標價一覽：

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