【券商點睇】全國供電不足影響復產 鋁業股易升難跌？

中國政府頻頻出手保供穩價，希望壓制原材料價格升得太快，包括向市場投放國家儲備。發改委官員於周一（19日）稱，將組織好後續批次銅、鋁、鋅等國家儲備投放。但同時，限電卻影響有色金屬的供應，重點金屬價格上周均有不同程度的漲幅，或令國家政策事倍功半。其中，今周上期所的鋁價上漲3.6%至每噸19,470元人民幣，幅度相當顯著。

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銀河證券指，全國多地供電不足，要求限電錯峰生產對國內電解鋁產能運行影響持續擴大，當前內蒙古、河南、廣西、貴州等地均已出現限電錯峰對於鋁產業鏈的影響，雲南地區再度收到限電消息使前期當地電解鋁減產產能無法復產，國內本周周度電解鋁產量環比減少0.3%。

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因供應受限使鋁錠庫存拐點延後，且全國碳交易正式上綫將形成未來電解鋁成本抬升的預期，配合限電下電解鋁供應受限刺激鋁價上漲。該行估計，電解鋁企業半年報預告業績全面的高增長奠定了電解鋁行業低估值易上漲的基礎，建議關注鋁業公司。

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記者：林衛