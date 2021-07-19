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【東京奧運】閉門作賽出事？　豐田汽車棄播奧運相關廣告

商業 17:51 2021/07/19

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在開幕前豐田汽車（TOYOTA）卻宣布放棄在日本國內投放與東京奧運有關的電視廣告，而社長豐田章男等人不會出席開幕儀式。（AFP）

東京奧運將於本周五（23日）舉行，但在開幕前豐田汽車（TOYOTA）卻宣布放棄在日本國內投放與東京奧運有關的電視廣告，而社長豐田章男等人不會出席開幕儀式。

豐田南非工廠暴動下停工 車輛生產及零件供應大受影響

公司發言人並無說明原因，強調公司會徹底支持運動員，在提供奧運車輛等方面作出貢獻，但認為今屆奧運有很多事情不容易被理解。據《共同社》報導，豐田原本準備好的電視廣告以不銷售為目的，而是旨在宣傳運動員精神等內容為主，但最終決定放棄播放。由於東京奧運將以閉門形式作賽，令宣傳豐田產品和技術的展示會和試駕會等活動也相繼取消。

【日本經濟】日本三鷹之森吉卜力美術館疫下重創 宮崎駿為保《千與千尋》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》起源史 望籌款解困

雖然豐田放棄播出奧運相關廣告，但仍會提供 3,340 輛奧運車輛予大會，將 9 成為電動車，包括氫燃料電池車和電動汽車（EV）等，為減少二氧化碳排放作出貢獻。東京奧運共有 4 種贊助商契約，而豐田汽車的贊助金額屬於最高等級的「奧林匹克全球合作夥伴」（TheWorldwide Olympic Partners）。

【日本經濟】小田急百貨新宿店本館明年9月關閉 原址重建為商業大樓

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記者：廖淑瑩

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