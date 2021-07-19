【新股IPO】商湯科技招瑞信中國CEO唐臻怡任副總裁

▲ 商湯科技招瑞信中國CEO唐臻怡任副總裁。

研發人臉辨識等人工智能技術的商湯科技傳出年底尋求香港上市，據內地傳媒引述商湯科技，瑞信中國前CEO唐臻怡將加盟商湯科技擔任副總裁。唐臻怡據報曾在中國財政部任職17年，而且曾調派至世界銀行任中國執行董事，其後加入中信里昂任董事長，於2019年才加入瑞信中國。

商湯科技指，公司堅持原創、讓人工智慧引領人類進步，歡迎各行各業優秀人才加入商湯，推動人工智慧賦能百業。

科幻作家劉慈欣加盟商湯科技 出任「科幻星球研究中心主任」，可見【下一頁】

路透旗下IFR上月引述知情人士透露，商湯科技已展開在香港上市的工作，最早可能在今年底上市集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

商湯科技全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自中國內地，而公司創辦人香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗創辦。

商湯科技擁有眾多知名投資者，包括阿里巴巴 （09988） 、五源資本（前稱晨興資本）、淡馬錫、軟銀願景基金、華興資本、中金公司、IDG資本等。

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編輯：麥德銘