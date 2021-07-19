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代言人吳亦凡捲入桃色醜聞 康師傅靠穩 維達良品鋪子下挫

股樓投資 19:22 2021/07/19

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內地知名藝人吳亦凡近日捲入桃色醜聞，被當地女學生指控「酒桌選妃」和誘騙未成年少女。事件曝光後引發廣泛討論，男方雖發表律師聲明稱會提告，惟多間品牌已宣布和其終止合作。繼化妝品品牌韓束及洗滌用品品牌立白後，王者榮耀、滋源seeyoung、康師傅冰紅茶、Tempo得寶等品牌均更改了在微博上提及吳亦凡的發文權限，及發出公開聲明與吳亦凡終止合作。康師傅(00322)全日收報15.34元，上升0.2%。Tempo得寶產銷商維達(03331)則跌1%報20.35元。

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

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A股方面，曾跟吳亦凡合作的食品股良品鋪子（滬：603719）低開低走，盤中最大跌幅達9.9％逼近跌停，全日該股收報36.3元人民幣，下跌4.6%。良品鋪子昨晚發文表示與吳亦凡的代言合作已於去年11月到期，相關宣傳合作也已終止。

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撰文 : 李尚毅

良品鋪子（滬：603719） 維達國際（03331） 康師傅（00322） 港股

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