  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】韓國支付巨頭Kakao Pay延遲上市　監管機構要求修訂招股書內容

新股IPO 17:43 2021/07/19

分享：

繼Krafton（韓：259960）早於6月被金融監督院（FSS）要求修訂招股書內容後，據外電報道指，金融監督院（FSS）亦再次要求螞蟻有份投資的支付巨頭Kakao Pay修訂招股書內容。

FSS在一份監管文件中顯示，要求Kakao Pay重新提交IPO註冊聲明及回答有關首爾上市招股招股書的問題。

監管文件顯示，Kakao Corp為Kakao Pay的最大股東，持股 55%，其次是螞蟻集團的支付寶持股達45%。

FSS沒有提供細節內容，惟表示該註冊聲明屬於三類之一：格式不正確；含有虛假信息或遺漏重要事實；或包含可能誤導投資者的不明確陳述。據韓國規定，若三個月內未能修訂註冊聲明將會被撤回。

Kakao Pay屬Kakao Corp（韓：035720）旗下的子公司，原定計劃於8月12日上市，集資1.6萬億韓元（約14億美元），發售1700萬新股，招股價介乎6.3萬韓元至9.6萬韓元，其估值高達12萬億韓元。報道引述消息指，是次IPO將延遲約兩個星期，惟需要視乎監管機構審批。

早於今年6月，FSS曾經要求遊戲開發商Krafton（韓：259960）修訂招股書內容，經修定後，公司的估值削減近四分之一。

相關文章：【新股IPO】韓國互聯網銀行Kakao Bank獲多倍超額認購　集資最多170億元

【新股IPO】「印度支付寶」Paytm最快年內上市　5個Paytm等於一個螞蟻？

【新股IPO】 獨角獸相繼計劃在印度上市 印度IPO市場前景如何？

記者：謝卓榮

股票 螞蟻金服 遊戲 南韓 集資 南韓圜 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水走資近18億　沽騰訊美團各逾12億　夜期續跌61點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水走資近18億　沽騰訊美團各逾12億　夜期續跌61點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？