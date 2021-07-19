【新股IPO】韓國支付巨頭Kakao Pay延遲上市　監管機構要求修訂招股書內容

繼Krafton（韓：259960）早於6月被金融監督院（FSS）要求修訂招股書內容後，據外電報道指，金融監督院（FSS）亦再次要求螞蟻有份投資的支付巨頭Kakao Pay修訂招股書內容。

FSS在一份監管文件中顯示，要求Kakao Pay重新提交IPO註冊聲明及回答有關首爾上市招股招股書的問題。

監管文件顯示，Kakao Corp為Kakao Pay的最大股東，持股 55%，其次是螞蟻集團的支付寶持股達45%。

FSS沒有提供細節內容，惟表示該註冊聲明屬於三類之一：格式不正確；含有虛假信息或遺漏重要事實；或包含可能誤導投資者的不明確陳述。據韓國規定，若三個月內未能修訂註冊聲明將會被撤回。

Kakao Pay屬Kakao Corp（韓：035720）旗下的子公司，原定計劃於8月12日上市，集資1.6萬億韓元（約14億美元），發售1700萬新股，招股價介乎6.3萬韓元至9.6萬韓元，其估值高達12萬億韓元。報道引述消息指，是次IPO將延遲約兩個星期，惟需要視乎監管機構審批。

早於今年6月，FSS曾經要求遊戲開發商Krafton（韓：259960）修訂招股書內容，經修定後，公司的估值削減近四分之一。

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記者：謝卓榮