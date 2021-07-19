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【大行點睇】獲大摩列爲行業首選 料中電信今年股息率逾6%

股樓投資 18:09 2021/07/19

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摩根士丹利發表研究報告指，中證監宣布中電信（00728）的A股發行將於周四（22日）上會，同時上月宣布提高派息比率由40%提升至60%，於A股上市的3年內更將提升至70%，將其列為行業首選，目標價3.8元，評級「增持」。中電信股價今日（19日）破頂，一度升7.4%，高見3.2元，至收市仍升6%，報3.16元，成交額8.2億元。

大行予中電信投資評級及目標價﹕

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報告指，中電信管理層早前曾透露或於8月在內地上市，並預料是次發行的50%新股將配發給戰略投資者，主要爲電信行業的合作夥伴，有助公司建構生態體系。該行表示，現時為需求驅動資本開支的周期，預計公司自由現金流足以應付未來增加的派息，料其2020至2024年每股派息複合增長將逾20%，今年股息率料超過6%。

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記者：郭秀慧

中國電信（00728） 增持 經濟 中國證監會 派息 目標價 派息比率 每股派息 成交

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