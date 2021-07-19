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【有相睇】趕移民平賣就腳市區盤　即吸4組客搶貨　終低估價5%沽出

股樓投資 17:35 2021/07/19

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適逢移民潮，不少趕移民的業主為求盡快套現，往往肯以較低價格將物業出售。中原地產周世康表示，灣仔杜智臺A座中層D室，實用面積354平方呎，兩房間隔，業主因急移民放盤，短短一星期內吸引4組買家洽購，最終以560萬元將單位易手，折合平均實用呎價15,819元。

周世康指，買家屬於首置買家，看好灣仔區物業回報，以平銀行估價5%購入屋苑式物業，單位鄰近未來沙中線站，市值租金預計可達16000元，租金回報3.4厘。事實上，杜智臺位於灣仔謝斐道250-274號，交通便利，距離港鐵灣仔站不到十分鐘步程，加上沙中線發展，確實有買家睇好其升值潛力。惟杜智臺於1975年起入伙，樓齡46年，或需在保養單位和大廈維修方面多加注意。

單位內部圖片︰

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據悉，原業主於2010年9月以234萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利326萬元，單位升值139%。代理補充，杜智臺現有12個放盤，入場單位528萬元起，2房單位叫價600萬以上。

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撰文 : 謝昕蕎

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