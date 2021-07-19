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【好想去旅行】亞洲休閒旅遊強勁復甦　業界：疫苗接種率低或拖累復甦

商業 18:30 2021/07/19

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有業界人士表示，旅遊業最黑暗的日子可能很快就會結束，惟亞洲疫苗接種率低，令人擔憂。

休閒旅遊及酒店業在世界某些國家，尤其中國，正強勁地復甦，而旅客對豪華客房需求增加，同時以健康為重點的旅遊體驗成為新趨勢。有業界人士表示，旅遊業最黑暗的日子可能很快就會結束，惟亞洲疫苗接種率低，令人擔憂。

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在全球經營連鎖酒店和餐廳Minor International首席執行官William Heinecke指出，歐洲、中東和中國旅遊業復甦強勁，並指出部份國家如中國，旅客人數已恢復到新冠疫情之前或更高的水平。而旅客對價格較高的房型（例如別墅、套房和豪華房）需求急升，比普通客房更受歡迎。

Heinecke稱，隨泰國在布吉推出「沙盒計劃」，每天都有越來越多的遊客入境當地。現時到訪布吉島的國際遊客不用隔離，而蘇梅島等周邊地區也紛紛仿效，致亞洲地區遊客上升。同時，他又指消費者現時更加注重旅行期間的健康體驗，亦令Minor International可從中受惠。

不過，Heinecke亦表示，疫苗生產問題導致亞洲許多地區旅遊業仍然放緩，如馬來西亞及新加坡，並指出疫苗對旅遊業復甦至關重要，因疫苗接種進度緩慢，有機會令病例增加，從而令各地區需再度採取封城措施等。

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責任編輯:張凱琳

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