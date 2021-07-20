【券商點睇】三道紅綫改寫行業生態 「降檔」房企注定無運行？

房地產市場預期轉向，70大中城市房價漲幅收窄、整體穩中有落，其中二手住房管控效果更為明顯。調控下多方預期已有轉向迹象，下半年隨着信貸政策繼續收緊，未來房價漲幅有望進一步放緩，樓市將進入新一階段調整。

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熱門城市限購亦加碼，好像南京發布《關於規範購買新建商品住房報名工作的通知》，針對部分關注度較高的商品住房項目，採取集中供應方式銷售，申購人自報名之日起至搖號結果公示當日止，僅可參加一個集中供應項目的購房報名。天風認為，供應端將持續以規範房地產市場秩序為主，需求端持續控制炒房並維持剛需購房優惠力度，「因城施策」會保持常態化。

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該行又指，「因城施策」常態化，政策穩定性提高，行業風險溢價率將下降，行業融資端的再收緊或進一步催化企業間的分化。從房企角度看，「三道紅綫」將在未來三年深刻改變房企經營行為，不少企業不得不加速推出「降檔」舉措。行業風險溢價率下行，降檔房企債性價值提升、股性價值減弱，過去以高預期毛利率為主的強投資公司，將弱於以低毛利率投資預期的強運營公司。

簡言之，所謂的降檔，即房企由踩中三條紅綫，改善至只中兩條，如此類推。儘管房企財務持續好轉，但生意可能愈做愈縮，講求增長的股票屬性必然減弱，反之，債券屬性只講求不要違約，風險溢價回落，自然有利債價。

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記者：林衛