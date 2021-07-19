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【收集硬幣】金管局由即日起 於九龍城區及油尖旺區設收銀車

理財智慧 17:40 2021/07/19

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金管局今日（17日）宣布，由即日起，於在九龍城區及油尖旺區停泊收銀車，為市民提供免費收集硬幣服務。

【最新變動】 順豐香港即日起 派送服務擴至住宅區及順豐站 毋須額外收費：【下一頁

當局的收銀車將於今日起至星期日（25日）期間，分別在九龍城福佬村道及旺角海富苑海寧閣停；值得留意，九龍城的收銀車將於7月21日星期三暫停服務一天；油尖旺區的收銀車將於7月20日星期二及7月22日星期四暫停服務。

硬幣收集計劃在2014年10月推出，是全球首個有系統的流動硬幣收集計劃；這計劃利用兩部收銀車輪流在全港18區為市民提供免費收集硬幣服務，並將收集的硬幣再回流市面滿足市民需求，提高硬幣流通，減少鑄造新幣需要。

【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

收集 油尖旺區 經濟 香港

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