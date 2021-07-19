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【新股IPO】三巽6611首日掛牌收市報4.75元 無升跌

股樓投資 17:29 2021/07/19

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三巽集團（06611）今日首天掛牌股價表現平平，該股開市報4.76元，較招股價4.75元高開1仙，最高亦僅升2仙至4.77元，收市報4.75元，穩守招股價；全日成交1,121萬股，涉資5,331萬元。上市獨家保薦人建銀國際。

【新股IPO】疫苗公司瑞科生物遞交上市申請 傳集資3億美元，見【下一頁】

該股是次來港上市共發售1.65億股，其中10%公開發售獲逾2倍超購，一手中籤率35%；其招股價範圍介乎3.3至5.2元，集資淨額約7億元，主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。

三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區的專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。

延伸閱讀: 瑞信指小米股價將迎4大催化劑　續予「跑贏大市」評級

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記者：張以正

三巽集團（06611） IPO 港股

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