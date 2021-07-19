屯門上嵐收票僅2日超額6倍　加推13伙折實514萬起

建灝地產集團旗下「SkyeHi上嵐」日前公布首張價單，折實入場價由約450萬起，吸引不少上車客及投資者追捧。項目由上周六（17日）起收票，截至周日（18日）晚上8時正共錄逾360個認購登記。反應熱烈之下，發展商決定加推第2號價單，涉及13伙，該批單位繼續可享有最高16%折扣優惠，折實售價由514.61萬元起。

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建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，第2號價單共涉及13個一房間隔的標準單位，單位實用面積由265平方呎至290平方呎，折實售價由514.61萬元至569.27萬元。今批單位入場為3樓G單位，實用面積265平方呎，扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價為514.61萬元。鄭智荣續指，第2號價單大部份單位屬於高層單位及享有開揚景觀，撇除樓層及景觀等因素後，加價約1至2%，若市場反應持續良好，集團會考慮短期內再推出新一張價單，銷售安排將於短期內公布。

延伸閱讀︰【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找 折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁】

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上嵐首張價單及項目資料詳情

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