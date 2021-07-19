【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！ 股市 18:00 2021/07/19 分享： 資金有限，想集中彈藥投資賺取最大回報，有投資者留言問，如欲All-in 買入一隻美股作中、長綫持有，會有哪些推介？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介此股。 【更多市況及個股分析，立即睇足本版↓】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 今日 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！ 今日 【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！ 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 今日 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 2021/07/16 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 你可能感興趣 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 今日 18:30 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！ 今日 18:00 【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！ 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 今日 17:00 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 最新專欄文章 更多 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 今日 台積電（TSM）前景如何 散戶：120美元買入繼續揸貨嗎？ 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 今日 港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 2021/07/16 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 【收息股】領展823股價再破頂 仍是收息好選擇？ 2021/07/16 【收息股】領展823股價再破頂 仍是收息好選擇？ 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 2021/07/16 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 買入 美股