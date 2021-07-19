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【買美股】All-in 1隻美股 「美股專家」揀呢隻！

股市 18:00 2021/07/19

分享：

資金有限，想集中彈藥投資賺取最大回報，有投資者留言問，如欲All-in 買入一隻美股作中、長綫持有，會有哪些推介？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介此股。

【更多市況及個股分析，立即睇足本版↓】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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