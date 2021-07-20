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【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另薦18隻首選港股

股樓投資 13:04 2021/07/20

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近日有兩間大行發表下半年展望，瑞銀報告內維持追蹤港股的MSCI香港指數12300點的目標。目標值等同明年市盈率15倍，呈現6%的潛在跌幅。該行認為，投資策略上應採取選擇性選股，並同時推介8隻最喜愛股份，預期其營運可在疫後正常化。

瑞銀最喜愛股份一覽:

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    +8
    +7

 

滙豐看好本港可成東方納斯達克 重申港股增持評級 推薦6大受惠股  詳情請看【下一頁

另外, 中銀國際亦發表了下半年展望, 列出下半年首選港股名單, 入圍的本港上市股份共18隻。

中銀國際下半年首選港股一覽：

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    +18
    +17

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中銀香港（02388） 瑞銀 港股

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