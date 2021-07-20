【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另薦18隻首選港股

近日有兩間大行發表下半年展望，瑞銀報告內維持追蹤港股的MSCI香港指數12300點的目標。目標值等同明年市盈率15倍，呈現6%的潛在跌幅。該行認為，投資策略上應採取選擇性選股，並同時推介8隻最喜愛股份，預期其營運可在疫後正常化。

瑞銀最喜愛股份一覽:

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另外, 中銀國際亦發表了下半年展望, 列出下半年首選港股名單, 入圍的本港上市股份共18隻。

中銀國際下半年首選港股一覽：

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