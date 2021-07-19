【異動股】降攝像模組出貨增長目標 丘鈦科技股價大瀉14.5%

丘鈦科技（01478）上周五收市後發盈喜，預告上半年純利將按年增長40％至60%，而去年同期賺3.4億元人民幣。不過丘鈦同時下修今年攝像頭模組的出貨目標，由按年增長不低於30%調整為不低於25%。消息拖累下，股價今日（19日）大瀉，一舉跌破多條平均綫，收報14.4元，跌14.5%，成交額達3.8億元。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高【見下頁】

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兩間大行均下降丘鈦投資評級至「中性」，其中瑞信發表研究報告指，對比該行原預期今年攝像頭模組的出貨目標可增長28%，決定下調對其2021年至2023年每股盈測各1%、1.1%及1%，並維持其目標價16元，相當於預測市盈率12.9倍。

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記者：郭秀慧