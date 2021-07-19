港交所388股價回軟 短綫已見頂？ 股市 17:00 2021/07/19 分享： 港交所（00388）股價今早隨港股大市下跌，港交所股價早段曾跌於1%，低見518元，至收市跌幅略為收窄，報522元。 雖有利好消息支持，但華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）認為利好消息已反映到股價，短綫再上升空間有限，欲收集宜先等一等。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 2021/07/16 小米手機出貨力壓蘋果 小米股價可以看高一綫？ 【收息股】領展823股價再破頂 仍是收息好選擇？ 2021/07/16 【收息股】領展823股價再破頂 仍是收息好選擇？ 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 2021/07/16 【8厘息選擇】電訊盈科0008 vs 香港電訊6823 食息揀邊隻？ 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 2021/07/16 中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 2021/07/16 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 香港交易及結算所有限公司 見頂 收集 上升空間 財富及資產管理 港股