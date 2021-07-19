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港交所388股價回軟　短綫已見頂？

股市 17:00 2021/07/19

分享：

港交所（00388）股價今早隨港股大市下跌，港交所股價早段曾跌於1%，低見518元，至收市跌幅略為收窄，報522元。

雖有利好消息支持，但華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）認為利好消息已反映到股價，短綫再上升空間有限，欲收集宜先等一等。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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