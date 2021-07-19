英國全面解封後有咩唔同？一文看懂

英國政府如期在周一（19日）全面解封，取消絕大部分疫情限制，包括不再強制要求民眾佩戴口罩及守社交距離等。英國全面解封，外遊的限制亦會放寬。英國政府雖取消硬性限制，但希望國民自律，注意防疫。
取消了什麼措施？
社交聚會：
- 不再限制會面人數
- 解除保持1米社交距離限制
- 政府不再強制要求民眾佩戴口罩，但希望民眾在室內地方繼續佩戴
- 部分商舖及公共交通工具營辦商仍會要求民眾戴口罩
大型活動及集會：
- 夜店重新開放
- 食肆及酒吧不再只限提供餐桌服務（table-service）
- 婚、喪二禮賓客人數不設上限
- 不再限制演唱會、舞台劇及體育賽事觀眾人數
- 宗教活動限制取消
外遊：
- 不再反對民眾到黃色名單地區渡假
- 未成年人及完成疫苗接種國民，從黃色名單國家地區回國無需隔離
其他：
- 取消護理院到訪限制
- 若有學童確診，其他學童可無需接受隔離，如常上課
- 完成疫苗接種人士接觸確診者後，無需自我隔離
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英國政府依然鼓勵民眾及企業，繼續遵守部分防疫措施，惟並非硬性規定：
- 民眾應盡可能在戶外聚會
- 夜店及大型活動舉辦單位應繼續使用NHS Covid Pass程式，檢查參加者是否完成接種疫苗，惟並非強制要求
- 當局鼓勵疫情期間在家工作人士，採取循序漸進形式重返辦公室上班
責任編輯：李俊儀