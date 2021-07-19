英國全面解封後有咩唔同？一文看懂

英國政府如期在周一（19日）全面解封，取消絕大部分疫情限制，包括不再強制要求民眾佩戴口罩及守社交距離等。英國全面解封，外遊的限制亦會放寬。英國政府雖取消硬性限制，但希望國民自律，注意防疫。

取消了什麼措施？

社交聚會：

不再限制會面人數

解除保持1米社交距離限制

政府不再強制要求民眾佩戴口罩，但希望民眾在室內地方繼續佩戴

部分商舖及公共交通工具營辦商仍會要求民眾戴口罩

大型活動及集會：

夜店重新開放

食肆及酒吧不再只限提供餐桌服務（table-service）

婚、喪二禮賓客人數不設上限

不再限制演唱會、舞台劇及體育賽事觀眾人數

宗教活動限制取消

外遊：

不再反對民眾到黃色名單地區渡假

未成年人及完成疫苗接種國民，從黃色名單國家地區回國無需隔離

其他：

取消護理院到訪限制

若有學童確診，其他學童可無需接受隔離，如常上課

完成疫苗接種人士接觸確診者後，無需自我隔離

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英國政府依然鼓勵民眾及企業，繼續遵守部分防疫措施，惟並非硬性規定：

民眾應盡可能在戶外聚會

夜店及大型活動舉辦單位應繼續使用NHS Covid Pass程式，檢查參加者是否完成接種疫苗，惟並非強制要求

當局鼓勵疫情期間在家工作人士，採取循序漸進形式重返辦公室上班

責任編輯：李俊儀