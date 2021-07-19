【英國疫情】政府擬推先導計劃 密切接觸者免隔離

英國周一（19日）起解除多項防疫限制，英媒指英國政府打算推行一項先導計劃，准許部分密切接觸者無需隔離仍可繼續工作。英國政府曾表示首相約翰遜和財相辛偉誠都會參與先導計劃，但引起爭議而轉軚。

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英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）早前確診新冠肺炎，而約翰遜（Boris Johnson）和辛偉誠（Rishi Sunak）都被列為密切接觸者。

英國首相府曾發聲明，指約翰遜和辛偉誠會參與一項工作場所先導計劃，評估密切接觸者每日接受接觸追蹤的成效。

據悉，這項計劃由英格蘭公共衛生署（PHE）及英國國民保健服務（NHS）檢測追蹤部門牽頭。當局不會強制密切接觸者自我隔離，而是通過電話聯絡他們。

當局要求他們每日早上提交快速檢測結果，為期7日。如密切接觸者當日檢測結果呈陰性，就可豁免隔離，也可離開寓所進行上班等活動。

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英國政府去年12月展開這項計劃，據報有20個試點及4,000人參與。部分試點包括希斯路機場、倫敦交通局（TFL）及邊境部隊，而首相府是於今年5月加入成為試點。

但英國政府宣布約翰遜和辛偉誠可參與試驗計劃豁免隔離後，引來不少民眾批評政府防疫措施雙重標準。有網民更於社交媒體揚言要刪除防疫追蹤應用程式以示抗議，迫使首相府在3小時内撤回聲明，宣布約翰遜和辛偉誠會隔離。

英國政府宣布由周一（19日）起，NHS醫護及護理人員如果已完成接種兩劑疫苗，可透過每日檢測來取代隔離要求。政府計劃由下月16日起，將豁免範圍擴大至完成接種兩劑疫苗的民眾。

責任編輯：鄭錦玲