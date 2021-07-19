【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動史上最大規模校園招聘 45種崗位首次向應屆生開放

▲ 阿里巴巴今日啟動史上最大規模校園招聘。

阿里巴巴 （09988） 今日正式啟動史上最大規模校招，本次2022年應屆生校園招聘將開放113種崗位，其中45種崗位首次招聘應屆生。今日起畢業生可登錄阿里巴巴集團招聘官網，進入「校園招聘」頁面投遞簡歷。

據悉，阿里巴巴本次校招的非技術類崗位佔全部崗位半數以上，包括廣告營銷策劃、空間設計師、內容策劃、服務運營、跨境供應鏈運營、客服機器人訓練師等。部分技術類崗位亦首次向應屆生開放，包括技術標準化工程師、模擬設計工程師、視頻編解碼工程師、量子計算科學家等崗位。

小米首次大規模校園招聘5000人 雷軍：期待小米出現30歲高管【下一頁】

阿里巴巴首席人力官童文紅稱，每年都有活力四射的畢業生加入阿里巴巴，這批年輕人活躍在各條業務線，已經成長為阿里巴巴的中堅力量。阿里巴巴機會多、成長快、重視年輕人，歡迎敢想敢幹能創新的新同學加入。

阿里巴巴校招在全國多個城市同時啟動，包括杭州、北京、上海、廣州、南京、深圳、成都、重慶、無錫等地。阿里巴巴最新也升級福利政策，員工購房最高可申請80萬元無息借貸支持、員工父母每年可享受免費的「康乃馨」體檢服務。

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編輯：陳健婷