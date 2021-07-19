  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動史上最大規模校園招聘 45種崗位首次向應屆生開放

Hot Talk 17:09 2021/07/19

分享：

阿里巴巴今日啟動史上最大規模校園招聘。

阿里巴巴 （09988） 今日正式啟動史上最大規模校招，本次2022年應屆生校園招聘將開放113種崗位，其中45種崗位首次招聘應屆生。今日起畢業生可登錄阿里巴巴集團招聘官網，進入「校園招聘」頁面投遞簡歷。

據悉，阿里巴巴本次校招的非技術類崗位佔全部崗位半數以上，包括廣告營銷策劃、空間設計師、內容策劃、服務運營、跨境供應鏈運營、客服機器人訓練師等。部分技術類崗位亦首次向應屆生開放，包括技術標準化工程師、模擬設計工程師、視頻編解碼工程師、量子計算科學家等崗位。

小米首次大規模校園招聘5000人 雷軍：期待小米出現30歲高管【下一頁】

阿里巴巴首席人力官童文紅稱，每年都有活力四射的畢業生加入阿里巴巴，這批年輕人活躍在各條業務線，已經成長為阿里巴巴的中堅力量。阿里巴巴機會多、成長快、重視年輕人，歡迎敢想敢幹能創新的新同學加入。

阿里巴巴校招在全國多個城市同時啟動，包括杭州、北京、上海、廣州、南京、深圳、成都、重慶、無錫等地。阿里巴巴最新也升級福利政策，員工購房最高可申請80萬元無息借貸支持、員工父母每年可享受免費的「康乃馨」體檢服務。

相關文章：

【芯片大戰】騰訊招聘芯片研發人才　騰訊：有特定芯片研發需要、非通用芯片

【美團股價】美團據報計劃今年招聘6萬人發展物流、社區團購等　員工人數有望短期突破10萬

編輯：陳健婷

 

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【大行看法】景順：全球股票指數本周或面對挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌514點　恒大跌逾16%破底、恒大汽車挫19%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌514點　恒大跌逾16%破底、恒大汽車挫19%（不斷更新）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【銀色債券】長者買銀債保本賺息 認購前留意專家4大建議
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？