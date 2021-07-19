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金發局李律仁：香港營商環境和地位沒受影響　金融業沒有食老本

股市 17:03 2021/07/19

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金發局李律仁：香港營商環境和地位沒受影響　金融業沒有食老本

美國政府警告美國企業在香港存在營商風險，促請在港美企留意國安法下商譽、經濟及法律風險。金發局主席李律仁出席該局年報記者會上稱，香港國際金融中心的地位以至營商環境沒有受影響，並指中美關係持續變化、有人才離港發展下，香港金融業一直在變化中尋找機會，沒有「食老本」。

李律仁又指，有外資商會於會面時稱香港營商環境優越，會長期在香港發展。他認為，金融中心長遠成功需要人才、法治、清晰監管、與內地市場聯通等一籃子因素結合，香港的優勢是其他地區少見的。

美國商會：香港角色重要、剛購中環新物業 香港總商會未見會員減投資，可見【下一頁】

港府多次指跨境理財通可於短期內推行，金發局董事會成員、南方東英總裁丁晨預料，理財通初期會以低風險的基金產品為主，相信業界準備充足，有足夠產品提供。對於粵港通關無期，丁晨認為近期跨境開戶手續簡化，可助兩地市場融合。

林鄭：很快公布理財通開通日期 金管局重申爭取盡快啟動，可見【下一頁】

金發局總結，上年度發表發表9份研究報告及其他刊物，涉及大灣區聯通、環境社會及管治（ESG）、家族辦公室等議題。另外，金發局舉辦和參與47項本地、地區及國際活動，也召開38次外展會議聯繫業界由香港擴闊 至內地和海外。

人才發展上，金發局稱，在金融服務業創職位計劃（FIRST）下，創造 1,500份工作職位，其中逾90%的職位已成功填補，惠及約750名
合資格僱主。

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記者：麥德銘

經濟 香港金融發展局 金融服務 國安法 國際金融中心 跨境理財通 李律仁

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