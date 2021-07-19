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【英國疫情】解封首日 各地夜店重開即人頭湧湧

環球社會熱點 18:18 2021/07/19

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英國由周一（19日）起全面解除大部分防疫措施，正式結束長達一年半封城措施。英格蘭多地娛樂場所於午夜時分重開，當中部分場所更舉辦大型活動，其中倫敦東部哈克尼更有大型音樂活動，吸引民眾排長龍參加，享受解封後首個大型無口罩聚會。

專家警告解封後 隨時日增20萬確診 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一宣布正式迎接「自由日」（Freedom Day），包括允許民眾大規模聚集，夜店等場所也可以恢復營業。午夜過後，英格蘭多個夜店場所重開，吸引大批民眾外出慶祝。

英國封城近一年半以來，倫敦東部哈克尼（Hackney）有組織舉辦首個無需遵守防疫措施的現埸音樂會。民眾均盛裝打扮，在室內喝酒跳舞狂歡，並享受樂隊現場演出。

有參加者表示疫情讓人們減少娛樂活動，自己從未試過這麼想跳舞和欣賞音樂，與其他人一直沉醉於現場氛圍。

解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離 【下一頁】

音樂活動負責人Rob Broadbent及Max Wheeler-Bowden表示，他們雖然已減少樂隊人數及場地規模，但參加人數似乎較預期少，活動最後仍要蝕錢。

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倫敦北部的夜店外，早於踏入午夜前一小時已有大量民眾排隊等待入場，並為踏入周一倒數歡呼。排頭位的民眾指，自己相隔一年多才再次踏入夜店，會緊記此刻畫面。這名民眾不排除政府短期內會再次收緊防疫措施，所以選擇好好享受這一晚。

英國近日確診數字飆升，單日新增感染病例逾5萬宗，但約翰遜認為已完成接種疫苗人士，即使感染新冠病毒，染重症風險相對較低，決定周一如期全面解除防疫措施。

責任編輯：郭麗明

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