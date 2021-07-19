涉嫌助日產前董事長戈恩逃亡　美國父子於東京被判入獄

▲ 戈恩（Carlos Ghosn）在2019年從日本逃亡至黎巴嫩。（法新社圖片）

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）在2019年從日本逃亡至黎巴嫩，事件轟動一時。被指協助戈恩逃亡的一對美國父子，今日在東京地方法院分別被判入獄2年及1年8個月。

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戈恩在2018年被指虛報年薪及挪用公司資金而被捕，其後於2019年他躲藏在一個用於擺放音樂設備的箱子內，乘搭飛機逃亡至黎巴嫩。由於黎巴嫩與日本沒有引渡條約，因此戈恩仍可以留在當地，不過美國父子Michael Taylor及Peter則被美國移交至日本，被控協助戈恩逃亡，而被被判入獄。

控罪指出，於2019年12月29日，美國陸軍特種部隊前隊員Michael Taylor和兒子Peter 明知戈恩被禁止前往海外，仍協助他從東京都港區六本木的賓館前往大阪，再把他藏在箱子內送往關西機場，讓他通過安檢出境。

▲ 美國父子Michael Taylor及Peter被指協助戈恩潛逃。（法新社圖片）

Michael Taylor被指接受戈恩妻子協助逃亡的委託，之後戈恩使用手機與他取得聯繫，並與Peter商討逃亡計劃。兩名被告在事件中共收取了130萬美元(約1014萬港元)報酬。

戈恩最近曾接受BBC訪問，首度披露逃亡一事。他又指，之前長達一年多的時間被關押或軟禁在東京；當時尚不清楚審訊何時進行。戈恩稱日本定罪率高達 99.4% ，若罪成則需要面臨高達 15 年的監禁。在被軟禁期間，戈恩先生又被告知不允許與妻子任何接觸，這讓他下定決心逃亡。

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責任編輯：葉泳珊