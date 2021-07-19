【大行點睇】京東健康料上半年維持高增長 獲大和升評級至買入

大和發研究報告指，預期疫情下京東健康（06618）上半年收入維持48%的高增長，雖然其短期盈利受市場營銷及研發支出影響，但長線前景未有改變。大和認為，京東健康年初至今累跌30%，使風險回報提升，該行維持目標價130.5元，並將評級由「跑贏大市」升至「買入」。

京東健康全日升2.5%，收報103.1元，成交5億元。

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大和指，京東健康去年上半年收入按年增76%，料今年有望維持48%的增長，主要因製藥公司受政策規限減少醫院內分銷，加快在數碼平台營銷；個別地區重新爆發疫情，消費者更願在網上消費；網上保健服務需求增長。

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該行認為，京東健康的長線潛在增長未變，由於目前網上藥物的滲透率只有不足10%，消費者對保健產品意識提高，以至保健科技的發展潛力，料京東健康的長遠淨利率將勝實體藥店的7%至10%。

大行目標價一覽：

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