  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】京東健康料上半年維持高增長 獲大和升評級至買入

股樓投資 17:26 2021/07/19

分享：

大和發研究報告指，預期疫情下京東健康（06618）上半年收入維持48%的高增長，雖然其短期盈利受市場營銷及研發支出影響，但長線前景未有改變。大和認為，京東健康年初至今累跌30%，使風險回報提升，該行維持目標價130.5元，並將評級由「跑贏大市」升至「買入」。

京東健康全日升2.5%，收報103.1元，成交5億元。

【快手 1024】有股東將價值逾800億元股份轉倉 惹股東配售疑雲 快手再創上市新低  詳情請看[下一頁]

大和指，京東健康去年上半年收入按年增76%，料今年有望維持48%的增長，主要因製藥公司受政策規限減少醫院內分銷，加快在數碼平台營銷；個別地區重新爆發疫情，消費者更願在網上消費；網上保健服務需求增長。

【異動股】受惠戲院重開 IMAX CHINA上半年轉虧為盈 全日升近5%  詳情請看[下一頁]

該行認為，京東健康的長線潛在增長未變，由於目前網上藥物的滲透率只有不足10%，消費者對保健產品意識提高，以至保健科技的發展潛力，料京東健康的長遠淨利率將勝實體藥店的7%至10%。

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 服務 市場營銷 買入 目標價 產品 疫情 京東健康（06618）

上一篇文章

【新股IPO】三巽6611首日掛牌收市報4.75元 無升跌

下一篇文章

【異動股】降攝像模組出貨增長目標 丘鈦科技股價大瀉14.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎