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【氣候變化】美國極端氣候導致大量冷杉枯亡 聖誕樹價格恐大漲

環球政經 17:33 2021/07/19

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綜合外媒報道，美國近來極端高溫和乾旱的氣候，對在西北地區種植的聖誕樹生長造成毀滅性影響，此現象或會令到今年聖誕樹的價格大幅上漲。

據報道指，俄勒岡州（State of Oregon）有樹農表示，前所未有的惡劣天氣摧毀了他的聖誕樹。位於俄勒岡州內希爾斯伯勒 (Hillsboro) 的弗羅農場 (Furrow Farms) 主人弗羅 (Matt Furrow) 表示：「這可能是我們渡過最糟糕的一年。」

【大灣區就業】太古集團招聘助理主任 大學畢業即可申請 仲有OT津貼 【下一頁

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弗羅和其拍檔達娜（Dana）指，他們無法相信最近的高溫造成的損害。「我們知道會有一些損害，特別是對低地冷杉（Grands）諾柏杉（紅冷杉） （Nobles），但我真的沒想到高加索冷杉（Nordmann firs ）也會受到這樣嚴重的損害。」

在太平洋西北地區，每年都會種植許多聖誕樹，創紀錄的高溫正在影響下一季的收成。根據太平洋西北聖誕樹協會（Pacific Northwest Christmas Tree Association）的說法，每棵聖誕樹由種植到出售約需6到12年。

【加密貨幣】用比特幣對抗通脹？美國田納西州市長有個大膽想法 【下一頁

美國與加拿大西部正處於2021年的山火季，美國西部12個州份有超過70場山火持續蔓延，多州進入緊急狀態，加上今年旱情嚴重並遭遇罕見「高溫穹頂（Heat dome）」現象，美媒形容2021年山火季是「歷來最嚴峻」。

 

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撰文 : 陳楚琨

農場 山火 俄勒岡 經濟 天氣 美國

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