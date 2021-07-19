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【一家四口 離家出走】馬漪楠：治癒心靈的讀物

名人薈萃 17:05 2021/07/19

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闊別兩年，萬眾期待的書展終於在7月14日（周三）開幕。今年以「心靈勵志」為題，不少書商也特別推出多種與心靈有關的讀物。其中一本頗受歡迎的自救（Self-help）作品，是由臨床心理學家梁重皿及馮曉青合著的《心痛診療所──探索內心的自癒練習》。作者之一梁重皿，除了是臨床心理學家，更是香港心理學會臨床心理學組副主席、香港大學及香港中文大學心理學系榮譽臨床導師及多個專欄作家。她廣受傳媒歡迎，經常擔任各節目嘉賓，努力向大眾推廣心理健康。

究竟甚麼是「心痛」呢？梁重皿釐清定義：「心痛是情感上的痛楚，和肢體上所受的痛楚是不一樣的，因為當身體受傷時，吃一粒止痛藥，又或者縫針、做手術就可解決。但心痛不可以。很多研究指出，當經歷心痛時，原來大腦刺激的位置和肢體痛楚時有許多重疊位，所以心痛雖然似是無形，卻是實際存在的。」

伴你渡難關

事實上，不論貧富，「心痛」是所有人或多或少曾經歷過的，正是如此，作者以此為題，帶讀者細看香港城市人常見的七種心痛經歷，分析箇中的心理轉變，並提供小練習引導讀者如何突破心痛。「書中集合不同種類的心痛，包括喪親、分手、離婚、失業、挫敗及意外等事件引起的創傷，希望透過不同故事引起大家共鳴，每個章節也有提供一些實際的方法幫助大家渡過難關，教大家用自己的力量處理困難。」梁重皿說。

與壓力共存

今次這本新書梁重皿還特別找來Industrial Designer陳子晴（Esther Chan）創作2個可愛的卡通角色；「某某」是一隻人形公仔；「朵朵」是一隻兔公仔，設計師特意把「某某」的身體設計成透明，代表能清空自己，切切實實、完完全全承載並感受另一個人的情感和傷痛。而「朵朵」則配上一對長耳朵和一雙大腳板，長耳朵代表善於聆聽別人的心聲，而大腳板代表願意陪伴對方走過痛苦的過程。梁重皿說：「其實這兩個角色正正是臨牀心理學家應要具備的特質，希望透過這兩個卡通角色，令讀者更易明白和接納臨牀心理學家所提供的建議。」

千萬不要小看減壓，減壓正是為心理健康把關的重要一環。身處大都會，香港人所承受的壓力必定高於住在二三綫城市的人，梁重皿認為：「無論如何，都應該抽出時間，為自己創造「Me Time」放鬆，每日至少放鬆15至30分鐘。如果有時間做運動或者培養興趣就更加好。當然，有需要的話亦應找專業幫手。」

梁重皿表示，近年確實愈來愈多人以正念、禪修或聲療等方式減壓，每次舉辦聲療都爆滿。「正念（Mindfulness）」所提倡的「活在當下（Here & Now）」也教人專注現在這一刻，停止過分追悔過去或擔心將來。

 

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撰文 : 馬漪楠 浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休

欄名 : 一家四口 離家出走

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