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【日圓走勢】日圓定存息最高兩厘 東奧難刺激圓滙破百

Hot Talk 16:50 2021/07/19

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本周五東奧開幕，市料東京疫情惡化，奧運難冲喜。

本周五（7月23日）東京奧運會開幕，東京疫情嚴峻，連續5天破千宗，乃半年以來的新高，市場普遍預期東奧對提振日本經濟的作用不大，令日圓持續偏軟。專家預計下半年日圓兌美元暫難重上100的心理大關，年內高位約在104，低位考驗120關。然而，短期來看，因變種病毒又再肆虐全球，外電指，7月至今美元、日圓及瑞士法郎跑贏G10主要貨幣，主因是避險情緒逐漸升溫。

日圓定存最新息率，可按下圖了解

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綜合6位名家對日圓的最新預測，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早（19日）回應本報查詢指，料日圓兌美元3個月約為109，未來半年至1年的目標112。上商研究部主管林俊泓對圓滙年底目標較樂觀，預期下半年日圓兌美元高低位介乎108到111，年底目標109。相反，華僑永亨經濟師李若凡較保守，預估圓滙年內上落區間在107至112，年底再試111.95低位。信銀國際經濟師李業勤博士亦看淡日圓中短期走勢，預測在104遇阻力，若跌穿109，唯恐年底再考驗112才反覆尋底。大新（02356）高級經濟師溫嘉煒也預計，下半年日圓在108到112.5反覆上落。韓資樂天證券銷售總監陳欣建議，圓滙短期內若下試111到112.5水平已值得低吸，料於109.5遇阻力，而下半年高低位約在106至115。

美元定存最高息達6厘【下一頁

專家建議對日圓有需要者，宜趁低收集，再伺機開立定期存款先賺息，憧憬明年疫後有機會重遊日本，博日圓滙息兼收下，所賺足以食多碗拉麵。而日本雖負利率多年，但市面不乏蝕息搶存，如花旗1個月日圓定存享年息兩厘，大行的存息較大眾銀行無論短至1周或長達1年息率、劃一為0.0001厘高，同樣發鈔行渣打的存息跟大眾相同，聊勝於無。

此外，日本央行於上周五（16日）議息，礙於疫情而下調今年經濟預測，從4%調低至3.8%，且維持負息0.1厘。外電指，奧運村於周日（18日）已出現首宗確診個案，迄今至少逾55宗涉奧運相關人士染疫。另方面，放眼中長線，分析認為，眼下地緣政治急降溫，令日圓作為避險貨幣的角色不斷淡化，也拖累滙價易跌難升。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東京 奧運會 日圓 外滙 外幣定期存款 定期存款

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