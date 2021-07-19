【太空科技】Starlink網絡測試結果出爐！　哪個地區平均下載速度最快？

▲ 馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 近年積極開展星鏈計劃（Starlink），並稱其全球平均下載速度已超過 150Mbps。（AFP）

馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 近年積極開展星鏈計劃（Starlink），並稱其全球平均下載速度已超過 150Mbps。外媒《Wccftech》報導，經過測試後發現歐洲平均下載速度最快，可達 176Mbps。

【太空科技】馬斯克旗下Starlink計劃 最快9月覆蓋全球

報導指，透過 Starlink Statuspage 的測試工具，目前已經收集 70 多位用戶的使用結果。雖然所收集的數據較少，但已經可以比較全球不同地區的 Starlink 速度，包括下載、上傳及延遲速度等。Starlink Statuspage 的網絡速度測試，大概分為歐洲、美國及全球其他地區三大類。結果顯示，歐洲用戶的平均下載速度最快，可達 176Mbps，最高和最低下載速度分別為 422Mbps 及 2.2Mbps；其次是全球其他地區，平均下載速度為 157Mbps ; 美國則是排名第三，平均下載速度為 140Mbps。

【太空任務】SpaceX星艦或下月進行軌道測試 將採用Starlink網絡實時傳輸數據

至於在延遲部分，歐洲平均延遲時間為 33.4 毫秒，美國則為 51毫秒；若從最高延遲時間來看，美國最高延遲達到 985 毫秒，是歐洲 365 毫秒的三倍。不過，若從最低延遲時間來看，美國為 11 毫秒，歐洲則是 18毫秒，是美國的兩倍。

報導說明，有關測試結果只作參考，並不代表網速的最終表現。Starlink 剛完成大約 1/3的第一階段衛星部署，未來將會繼續建設，以確保用戶可以使用該服務。

【太空旅遊】維珍銀河載人飛船順利升空 創辦人：馬斯克已預訂維珍飛船票

記者：廖淑瑩