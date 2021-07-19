【ET講股通】梁耀康：反彈完結？ 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股受壓，恒指即市低見27397點，全日跌514點，收報27489點，大市總成交1,429億元。科技股捱沽，恒生科指跌182點，收報7431點，主要受累監管風暴持續及股東持股解禁壓力將臨。

恒指失守27500 退守27137

各地疫情反彈，歐洲特別是英國，疫情轉趨嚴峻，股市難免添壓。展望後市，恒指失守27500點，下一級支持看27131點及26861點。科網龍頭股早前反彈後已回軟，美團 （03690） 是日跌5%至276.2元，阿里巴巴 （09988） 跌3.2%至202.6元。龍頭股受壓，二三綫科網股更不宜沾手。

中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 升0.8%至48.45元，中電信 （00728） 升6%至3.16元。中電信累升多日，若現價入市，息率防守力明顯不如早前。中移動現價息率逾6厘，領展 （00823） 現價息率約4厘。

一如早前所言，未宜因研派特別息而追入的恒大 （03333） ，股價大跌16.2%至8.21元，主因有消息指遭銀行凍結資產。此股高風險、低回報，散戶未宜撈底。

贛鋒鋰業 （01772） 升1.9%至149.5元，惟仍受制早前造出的上影線。

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