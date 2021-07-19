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【美股焦點】 Zoom 千億港元估值收購雲服務商Five9　盤前跌3%

股市 16:28 2021/07/19

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【美股焦點】 Zoom 千億港元估值收購雲服務商Five9

視像會議平台Zoom （美：ZM）宣布，同意以股票方式收購雲服務供應商Five9（美：FIVN）。Zoom此項交易估值約為147億美元（約1,141億港元），有望成為今年科技行業最大收購案。Five9的股東每持有1股Five9股票可獲得0.5533股Zoom的A類普通股。

Zoom周一盤前交易跌2.6%，暫報352.5美元；Five9則升9%，暫報193.95美元。

這項交易預計將在2022年上半年完成，在此之前需要得到Five9股東的批准，並獲得所需的監管部門批准以及滿足其他常規條件。

交易完成，Five9將成為Zoom的一個運營部門，Rowan Trollope將成為Zoom的總裁並繼續擔任Five9的行政總裁，向Zoom的創辦人兼行政總裁袁征（Eric Yuan）彙報。

Zoom指出，Five 9的聯絡中心即服務（CCaaS）解決方案結合Zoom廣泛通訊平台，將改變企業與客戶聯繫方式。交易預期有助於加強Zoom為企業客戶提供的服務。

相關文章： 【WWDC21】蘋果升級FaceTime與Zoom競爭　加強隱私保護、支援在 iPhone 上存儲 ID

【Zoom業績】Zoom績勝預期惟憂放緩　股價盤前現回升2%

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編輯：吳敏芳

美股 收購 Zoom
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