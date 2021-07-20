【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人

ViuTV綜藝節目《納米無明火》於上周五（16號）播出第10集。本集主持人谷德昭到訪深井一個的單位，參與其喬遷派對。他指這個單位採光不錯，能看到海景和樹木，算得上是「豪宅」。業主Season是一個財經主播，在今年成功上車，搬入此處兩個月。實用面積為460呎，以578萬買入。

谷德昭一看窗外的景色就看到青馬大橋和汀九橋，Season指雖然很多人覺得這裡太寧靜，但她就覺得這種舒適、少有人氣的感覺很好。廚房運用了趟門，主持一走進去亦看到和客廳相同的景色，「做飯也是一種樂趣」，Season笑言令她想多下廚了。

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被問到海景的單位是否特別貴時，Season十分同意，指當初本來看這個屋苑時是在找向山的單位，價格比現在的低了不止10％。但經紀力推這個單位，又稱是低層所以較為便宜，而她又`無抵抗這個單位的景色，回不了頭。

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谷德昭又指，新樓200多呎也是這個價格，Season就希望想有多點私人空間，決定以一成首期，九成按揭購入這個20多年樓齡的單位。另一方面，買二手樓的好處是申請按揭更快捷，不用買樓花，不用等建成。她亦曾試過抽到新樓的尾籌，覺得不會有心水單位，就連去看也放棄。

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她看過不少單位，其中也有很多是差不多價錢和升值能力較好的。不過Season就覺得那些單位空間不太，至少深井這裡能給她「像個人生活」的感覺。她直言不會指望三四年後能靠這個單位賺錢。谷德昭深有同感，就算幾年後賣出去，雖不能賺，也可以回本。

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責任編輯：張瑋婷