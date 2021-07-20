  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人

理財智慧 15:16 2021/07/20

分享：

ViuTV綜藝節目《納米無明火》於上周五（16號）播出第10集。本集主持人谷德昭到訪深井一個的單位，參與其喬遷派對。他指這個單位採光不錯，能看到海景和樹木，算得上是「豪宅」。業主Season是一個財經主播，在今年成功上車，搬入此處兩個月。實用面積為460呎，以578萬買入。

谷德昭一看窗外的景色就看到青馬大橋和汀九橋，Season指雖然很多人覺得這裡太寧靜，但她就覺得這種舒適、少有人氣的感覺很好。廚房運用了趟門，主持一走進去亦看到和客廳相同的景色，「做飯也是一種樂趣」，Season笑言令她想多下廚了。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

被問到海景的單位是否特別貴時，Season十分同意，指當初本來看這個屋苑時是在找向山的單位，價格比現在的低了不止10％。但經紀力推這個單位，又稱是低層所以較為便宜，而她又`無抵抗這個單位的景色，回不了頭。

【納米無明火】父親支付100萬首期　買入250萬西貢村屋　年輕Youtuber拒租樓「幫人供樓」【下一頁

谷德昭又指，新樓200多呎也是這個價格，Season就希望想有多點私人空間，決定以一成首期，九成按揭購入這個20多年樓齡的單位。另一方面，買二手樓的好處是申請按揭更快捷，不用買樓花，不用等建成。她亦曾試過抽到新樓的尾籌，覺得不會有心水單位，就連去看也放棄。

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房【下一頁

她看過不少單位，其中也有很多是差不多價錢和升值能力較好的。不過Season就覺得那些單位空間不太，至少深井這裡能給她「像個人生活」的感覺。她直言不會指望三四年後能靠這個單位賺錢。谷德昭深有同感，就算幾年後賣出去，雖不能賺，也可以回本。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

豪宅 樹木 主播 綜藝節目 買入 深井 ViuTV

上一篇文章

【置業故事】上車客專揀「企理靚裝」單位　800萬購將軍澳中心　可九成按揭

下一篇文章

【營銷智慧@iM網欄】新建網店半年單月營業額近25萬 網店創業門檻高不可攀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」