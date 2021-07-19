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【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%

商業 16:33 2021/07/19

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與去年同月比較，商品整體出口貨量按年升17.7%；商品整體出口價格則按年升5.3%。（資料圖片）

繼較早前發表5月份商品整體出口貨值按年升24%後，政府統計處今日（19日）發表5月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年升17.7%；商品整體出口價格則按年升5.3%。

【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增

【香港出口】5月出口貨值按年升24%　稍勝市場預期

今年首5個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別升26.2%及22.8%；商品整體出口價格及進口價格分別上升2.5%及2.4%。

今年5月與去年5月比較，輸往台灣（25.2%）、印度（25.0%）及中國內地（內地）（17.3%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往美國（7.7%）的整體出口貨量亦上升。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則下跌5.6%。
 
與此同時，輸往內地（8.2%）、台灣（6.4%）、印度（4.4%）及日本（0.1%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格則下跌0.1%。

至於進口方面，5月份的進口貨量按年升20.1%。當中，來自台灣（32.5%）、新加坡（32.0%）、日本（21.6%）、內地（17.0%）及韓國（15.3%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。
 
與此同時，5月份的進口價格按年升4.7%。來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國（17.3%）、新加坡（12.9%）、台灣（10.1%）、內地（3.1%）及日本（0.2%）。

【香港出口】4月出口貨量升19.7%　出口價格升4.2%

責任編輯：朱悅瀅

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