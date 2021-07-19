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【大行點睇】高盛首度覆蓋時代天使　僅予「中性」評級　料內地矯正牙科業務價值已全面反映

股樓投資 16:28 2021/07/19

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高盛發表研究報告，首予時代天使(06699) 「中性」評級，目標價408元。報告稱，公司是內地新興矯正牙科行業龍頭，去年市佔達41%。該行料公司維持本地領軍地位，主因研發投入下產品具質素；具綜合產品組合應對內地矯齒科不同需求；具獨特支援平台賦能旗下牙科醫生；以及品牌知名度改善。公司現估值相當於明年預測市盈率132.6倍，料其內地矯正牙科業務已被全面反映，該行將觀察其中國內地之外策略及向其他牙科服務的擴張。

報告料公司2020至2024年收入及經常性純利年均複合增長達36%及37%，料2021至2023年各年撇除特別項目前純利料分別錄3億元人民幣(下同)、4.35億元及5.68億元。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

時代天使（06699） 港股

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