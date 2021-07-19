  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新變動】 順豐香港即日起 派送服務擴至住宅區及順豐站 毋須額外收費

理財智慧 17:12 2021/07/19

分享：

順豐香港今日（17日）宣布，由即日起，本地即日派送服務將有最新變動，擴展至指定住宅地區及順豐站，並毋須收取額外費用。

順豐香港由原訂僅派送至指定工商地區，擴至指定住宅地區及順豐站，而收費方面則維持不變；凡星期一至五（公眾假期除外）於指定服務範圍，不包括偏遠地區及任何需要特殊入倉操作的地址及範圍，以及指定時間前寄出的香港本地軟件，均能於即日下午6時前送抵至指定工商地區，或下午8時前到達順豐站及指定住宅地區。

有關本地即日派送服務速度提升的費用全免，並僅適用於80公斤或以下的本地文件及包裹快件。如快件於星期一至五指定時間後或星期六、日、公眾假期寄出，則按照本地快件一般時效安排派送。 順豐合作點寄出的快件不適用於即日派送服務。

【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 香港

上一篇文章

屯門上嵐收票僅2日超額6倍　加推13伙折實514萬起

下一篇文章

【iM人物專訪】廣發沈明高：人行突然降準 有助改善投資者信心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range