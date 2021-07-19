【最新變動】 順豐香港即日起 派送服務擴至住宅區及順豐站 毋須額外收費

順豐香港今日（17日）宣布，由即日起，本地即日派送服務將有最新變動，擴展至指定住宅地區及順豐站，並毋須收取額外費用。

順豐香港由原訂僅派送至指定工商地區，擴至指定住宅地區及順豐站，而收費方面則維持不變；凡星期一至五（公眾假期除外）於指定服務範圍，不包括偏遠地區及任何需要特殊入倉操作的地址及範圍，以及指定時間前寄出的香港本地軟件，均能於即日下午6時前送抵至指定工商地區，或下午8時前到達順豐站及指定住宅地區。

有關本地即日派送服務速度提升的費用全免，並僅適用於80公斤或以下的本地文件及包裹快件。如快件於星期一至五指定時間後或星期六、日、公眾假期寄出，則按照本地快件一般時效安排派送。 順豐合作點寄出的快件不適用於即日派送服務。

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責任編輯：潘曉豐