【大行點睇】今年國際油價料再上 瑞信提高中石油目標價

瑞信發表報告，指全球原油價格供需緊張，令油價已升至2018年以來最高水平，該行調高布蘭特油價預測，由每桶70美元升至75美元，明年則由68美元升至69美元。該行又表示，中石油 （00857） 的勘探及開採經營槓桿強勁，在油價走高下，今年下半年的盈利有望更上一層樓。

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瑞信上調公司今年至2023年盈利預測，其中預計今年純利達到960億元人民幣，較市場預測高33%，該行時調高公司目標價，由5.5元升至5.7元，評級維持「跑贏大市」。

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