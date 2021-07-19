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【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi

名人薈萃 16:21 2021/07/19

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近期正在籌備新餐廳開張事宜，忙得不可開交。在這個非常時期，有一位值得信賴的好幫手尤其重要，她就是在這個專欄老是常出現的同事B，人靚不在話下，也是與我合作無間的好夥伴。遇上她的生日，當然要好好慶祝一番，便鍥而不捨地致電各大壽司名店，最後成功在日本大阪米芝蓮二星鮨店Sushiyoshi壽司芳的香港（尖沙咀）分店獲得兩個席位。

Sushiyoshi壽司芳在2018年於香港開設海外第一家分店，其創辦人Chef Hiroki被譽為日本創意壽司之神，深受法國文化影響，以創意揉合精湛手藝做出各款令人為之驚豔的壽司。

今次點了價值$1,280的Lunch Omakase套餐，包括前菜四款、壽司10貫、卷物、湯及甜品。首先出場的是磯燒粒貝，亦即響螺，帶淡淡芫荽香味，身為芫荽控的我覺得甚好，連平日要「走芫荽」的同事B也表示可以接受。

春子鯛，亦即日本真鯛的幼魚，肉質味道柔軟鮮美，巧妙地在底部藏著蛋黃及大和芋（日本鮮淮山），頂部的青瓜苗爽脆，形成有趣的口感對比，同事B大讚好吃。

深海池魚，肉質鮮嫩肥美，油脂甘香細膩，米飯微暖，好吃！

北海道八爪魚，廚師教路放入口中輕輕咀嚼但不要吞咽，接著把紅豆南瓜蓉炸丸子、木之芽（山椒的葉子）醬、酸麵豉醬及黃芥末同吃，味道層次豐富，味蕾瞬間打開。

九繪魚，石斑的一種，魚肉刺身上放有經烚熟的九繪魚皮，煙煙韌韌，味道淡泊。

吉列平貝，肉厚味濃，加點清新的檸檬汁，整枚吃下暖在心頭。

鎅了花的魷魚，晶瑩剔透，賣相一流。

白蝦刺身，肉質細緻，味道鮮甜。

日式蘿蔔糕，配上一片橙色的烏魚子，既有蘿蔔的清甜，又帶點微甘，甚具創意。

鰹魚，頂部放了辣椒，辣味十分輕微，卻恰當地為味蕾帶來一點驚喜。

澎湃的時令白海膽，肉質嫩滑，味道清甜。

醬油漬吞拿魚配黃芥末，先吃赤身部位，簡單而開胃。

接著到肥美的大拖羅登場，油脂豐富甘香，但筋位較多。

拖羅卷物，集大拖羅、中拖羅、赤身及經燒烤的吞拿魚肉於一身，份量之大令在場食客「哇」一聲。

用上多款白身魚的魚骨及魚頭熬製，加入新鮮蔬菜如西芹及蘿蔔煲至奶白色，味道鮮甜濃郁，足料得像媽媽的窩心靚湯。

本以為只有吞拿魚卷一款卷物，怎料還有甜蛋卷，飽到上心口。

終於到達甜品環節，包著日本香印提子的「寒天」，在日本被稱為「錦玉羹」；「寒天」不是我杯茶，但香印提子飽滿香甜多汁，為午餐劃下甜美的句點。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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欄名 : Good Food, Good Mood

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