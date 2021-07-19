【快手 1024】有股東將價值逾800億元股份轉倉 惹股東配售疑雲 快手再創上市新低

快手（01024）於今年2月5日上市的，其主要股東的禁售期將於下月屆滿，據彭博資料顯示，其上市禁售期為8月5日，意味著騰訊控股（00700）及五源資本等主要股東，以及基石投資者可於市場沽貨，投資者憂慮主要股東或有機會於禁售期後減持股份，股價積弱。惟近日，快手最新中央結算系統（CCASS）出現異動，有大戶將逾5.6億股或13.6%實名持股股份，轉由摩根大通持有，相關股份市值高超過800億元，惹來市場揣測其主要股東欲為配股部署，或公司向股東借貨計劃進行配股。

消息一出，市場揣測快手短期內配股，拖累股價再度尋底，今日（19日）一度跌6.8%，並創出142.3元上市新低，本月至今計，快手已累跌27%。值得注意的是，現時摩根大通成為快手最大持倉，佔比重由原先的2.2%，大增16.6個百分點至18.8%。

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記者：郭秀慧