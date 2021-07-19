【APP整改】工信部通報抖音極速版、虎牙直播等145款APP侵害用戶權益

▲ 工信部通報145款APP侵害用戶權益，騰訊（00700）持股的虎牙直播在內。

工信部通報今年第6批侵害用戶權益應用程式（APP），本次共涉145款APP，包括字節跳動旗下抖音極速版、迅雷、鳳凰新聞、虎牙直播（美：HUYA）、永輝生活、一嗨租車、安居客等。這些APP存在超範圍收集個人信息、欺騙誤導強迫用戶、強制頻繁過度索取權限等問題。

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工信部表示，近期組織第三方檢測機構針對用戶反映問題較多的醫療健康、電子商務、實用工具等類型手機應用軟件進行了專項檢查，已通知相關企業進行整改。但截至目前，尚有7款APP未完成整改。地方通信管理局亦開展手機應用軟件監督檢查，發現仍有74款APP未完成整改。

工信部要求，145款APP應在7月26日前完成整改落實工作，逾期不整改的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。

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編輯：陳健婷