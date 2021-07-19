【都市診療室】重新鍛練小心肌腱撕裂

要維持健康，定期運動是必不可少的。香港人或出於工作壓力，或對健康和體態美有所要求，都會保持運動習慣。但受新冠疫情影響，市民好一段時間未能進行球類、健身運動。近期疫情緩和，各運動場所重開，但必須提醒大家，重新投入運動時，要根據個人體能調節運動強度，避免受傷。

切忌操之過急

根據美國醫學雜誌的最新研究，運動員在疫情期間停擺練習和比賽4星期後，其平均心肺功能、血液載氧量、肌肉力量及韌帶柔韌度都會變差。重拾運動習慣後，韌帶扭傷和肌肉拉傷的風險是以前的三倍。

腳跟位置的「阿基里斯肌腱」是跑、跳動作中重要的支撑部分。籃球和足球有大量的跳躍、跑步和追逐，對「阿基里斯肌腱」造成很大的負擔，稍有不慎更可能會造成「阿基里斯肌腱撕裂」。

「阿基里斯肌腱撕裂」患者年齡介乎30至40歲、男士居多，大多是非專業運動員。另外有肌腱炎、曾使用氟喹諾酮和類固醇等都會增加撕裂的風險。至於肌腱撕裂的情況，患者往往會聽到腳踝後發出清脆破裂的聲音，感覺腳踝後像被踢中般疼痛，隨即舉步為艱，無法繼續行動。

肌腱修復手術

「阿基里斯肌腱撕裂」可透過手術和非手術兩種方式進行治療。手術治療方面，現代急性初次肌腱修復手術（Acute Primary Repair）安全有效，且不會造成大傷口，併發症亦少。非手術治療則是使用石膏固定6至8星期，讓肌腱復原。由於治療後肌腱重複撕裂機會較高，醫生一般會推薦非手術治療予活動量較少，或因健康問題而不適合動手術的人士。

無論接受哪種治療方案，受傷部位一般也需要最少半年時間才能完全康復。康復期間需按照醫生的指示活動，絕不能操之過急。另外，如果患者延誤治療，受傷的小腿肌肉可能會萎縮，或是出現活動強度減弱的情況，導致腳踝關節活動能力減少，日常生活受影響。

預防勝於治療

要預防或減低遇上「阿基里斯肌腱撕裂」的風險，建議大家：

1.多做離心性伸展運動，以提升肌腱的柔韌度。

2.訓練小腿肌肉力量，增強對腳踝的保護。

3.做運動切忌操之過急，別在短時間大幅提升訓練強度，應在適應運動後再慢慢提升，訓練強度、時間及次數應該每次增加10%至15%。

4.交替進行高、低強度運動，助肌腱關節從積勞中復原。

5.穿着合適鞋襪、選擇合適場地，減少外在意外風險。

如果讀者需要進一步的諮詢，請聯絡你的家庭醫生。

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