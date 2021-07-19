【醫學研究】中大醫學院研究：兒童若有睡眠窒息症 將增加成年後患高血壓風險

阻塞性睡眠窒息症是其中一種常見的睡眠窒息症，不論成人和兒童都有機會患上。香港中文大學醫學院的一項研究發現，兒童患上阻塞性睡眠窒息症將增加成年後患高血壓的風險。而病情達中度至嚴重程度的兒童，成年後患有高血壓的風險更是一般人的2.5倍，長遠增加他們患上心腦血管疾病的機會。

中大醫學院的兒科睡眠研究小組進行了全球首個為期10年的兒童睡眠窒息症隨訪研究，評估了兒童阻塞性睡眠窒息症與長大後血壓情況的關係。是次研究邀請並跟進了243個兒童，為他們進行「夜間多導睡眠電圖檢查」及24小時血壓監測。有關的參加者在加入研究時平均年齡為9.8歲，經隨訪後的平均年齡為20.2歲，兩段時間相隔平均10.4年。

主要發現：

研究基線 健康人士（98人） 打鼻鼾（49人） 輕度阻塞性睡眠窒息症（75人） 中度至嚴重阻塞性睡眠窒息症（21人） 隨訪發現高血壓的相對風險（95%置信區間） 參照組 1.9（0.9 – 4.2） 1.5（0.7 – 3.0） 2.5（1.2-5.3）

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示，研究證實兒童患阻塞性睡眠窒息症是他們長大後患高血壓的一個風險因素。相比一般兒童，患此睡眠障礙的小朋友長大後易有較高的血壓，當中病情達中度至嚴重程度的兒童日後患上高血壓的風險是一般人的2.5倍，長遠會增加他們患上心腦血管疾病的機會。為兒童及早診斷及治療睡眠窒息症，將能為他們減低相應的疾病風險。

有關睡眠窒息症的病徵如下：

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責任編輯：羅浩濂