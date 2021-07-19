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【新股IPO】疫苗公司瑞科生物遞交上市申請 傳集資3億美元

股樓投資 16:18 2021/07/19

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江蘇瑞科生物已遞交上市申請，傳計集資3億美元，目標在今年內上市，聯席保薦人為摩根士丹利、招銀國際及中信証券。上市前瑞科生物的投資者包括清池資本、淡馬錫、君聯資本、LYFE Capital、東方富海、紅杉資本及招銀國際等。

【新股IPO】一嗨租車傳有意來港上市 集資10億美元，見【下一頁】

根據其初步招股文件顯示，瑞科生物目前擁有11款創新型疫苗，包括核心產品重組HPV九價疫苗REC603，目前處於III期臨床試驗階段；另新冠肺炎疫苗(ReCOV)目前正在新西蘭進行I期臨床試驗。

瑞科生物表示，目前正在為ReCOV建設符合GMP標準的生產設施，預計將於今年底前完工，年產能3億劑；同時亦正在建造HPV疫苗生產設施，產能500萬劑HPV九價疫苗或3,000萬劑HPV二價疫苗。目前瑞科生物並無獲批准作商業銷售的產品，亦無自疫苗銷售產生任何收益，於今年首季錄得虧損2.46億元人民幣，而去年首季虧損為4,383.9萬元人民幣。

延伸閱讀:花旗維持澳門7月賭收預測80億元 放寬檢測措施有助復甦

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記者：張以正

疫苗氣泡 疫苗 IPO 港股
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