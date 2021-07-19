【英鎊定期存款】英鎊定存最高息10厘 憧憬英加息支持鎊滙

▲ 專家看好英鎊滙價，英鎊定存年息最高10厘。

英國今天（7月19日）正式解封，市場關注變種病毒肆虐下，會否拖當地經濟的後腿。不過，由於市場憧憬英倫銀行提早於今年底收水，最快或於明年5月加息0.15厘，對鎊滙中短期的後市有刺激，好友仍料鎊滙年內仍可挑戰1.44高位，在1.35有支持，大行花旗料年底目標價可上試1.41大關。

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花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢，預料3個月內鎊滙約為1.38，未來6個月至1年可重上1.41高位。

上商研究部主管林俊泓預期，下半年英鎊兌美元高低位介乎1.35至1.4，年底目標價1.36。信銀國際經濟師李業勤博士料，鎊滙年內在1.37至1.42區間上落，年尾目標1.38。華僑永亨經濟師李若凡預估，英鎊在1.36有支持，1.4遇阻力，年底見1.3964。大新（02356）高級經濟師溫嘉煒亦預計，英鎊上落頗大，在1.36至1.44之間爭持。

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專家建議，對英鎊有需要者不妨趁疫情衝擊鎊滙，約在1.35水平低吸，再開立定期存款，市面最高年息有10厘，更罕現四冠王，包括龍頭滙豐（HSBC）、恒生（00011）、南商及集友，7天英鎊短存享上述冠絕全城超高息。至於一個月英鎊定存最高年息也有兩厘，由大行中銀香港（02388）、花旗及滙豐提供。

此外，上周三（4日）英國公布6月份通脹2.5%，遠較目標2%高，外電指，利率期貨顯示英國有條件加息0.15厘，甚至估計加息時間由明年8月提前至5月，且料今年底結束1500億元的買債，刺激英鎊曾一度急升約1%。可是，花旗黃栢寧預計，英國明年8月才上調政策利率。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪