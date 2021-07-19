【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企　需慎選板塊內股份　首選3大材料供應商

摩根大通發表報告表示，內地新能源汽車材料板塊估值最近大升，一個月之內行業平均未來一年預測市盈率，已由80倍升至逾110倍。該行指價值輪轉趨勢預演及新能源車增長數據持續強勁屬兩大推手。



該行指，短期而言，由下至上的內地行業數據及政策趨勢料仍利好。考慮行業估值高企，對板塊內股份具選擇性，偏好受惠可受惠內地熱銷新能源車款的供應商。該行板塊首選為贛鋒鋰業(01772) 、華友鈷業(滬：603799) 及天賜材料(深：002709)。

該行上調所覆蓋新能源車電池材料股盈測介乎6%至18%，以反映新能源車增長展望更佳。該行上調贛鋒鋰業H股目標價由130元升至180元，此相當於綜合2021財年及2022財年市盈率75倍，評級「增持」。

摩通板塊內股份評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機