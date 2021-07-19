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【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企　需慎選板塊內股份　首選3大材料供應商

股樓投資 16:24 2021/07/19

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摩根大通發表報告表示，內地新能源汽車材料板塊估值最近大升，一個月之內行業平均未來一年預測市盈率，已由80倍升至逾110倍。該行指價值輪轉趨勢預演及新能源車增長數據持續強勁屬兩大推手。

該行指，短期而言，由下至上的內地行業數據及政策趨勢料仍利好。考慮行業估值高企，對板塊內股份具選擇性，偏好受惠可受惠內地熱銷新能源車款的供應商。該行板塊首選為贛鋒鋰業(01772) 、華友鈷業(滬：603799) 及天賜材料(深：002709)。

該行上調所覆蓋新能源車電池材料股盈測介乎6%至18%，以反映新能源車增長展望更佳。該行上調贛鋒鋰業H股目標價由130元升至180元，此相當於綜合2021財年及2022財年市盈率75倍，評級「增持」。

 

摩通板塊內股份評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

贛鋒鋰業（01772） 港股

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